FC Barcelona : Wegen Luis Suarez: Jordi Alba attackiert Ex-Barça-Präsident Bartomeu

Jordi Alba lässt kein gutes Haar an Josep Maria Bartomeu, dem ehemaligen Präsidenten des FC Barcelona. Grund für Albas verbale Attacke ist der Abgang von Luis Suarez.

Jordi Alba trauert dem Abgang von Luis Suarez nach und macht den ehemaligen Präsidenten des FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, dafür verantwortlich.

"Luis hat so viel für Barça gegeben und wir haben ihn an u Atletico abgegeben. Er hat die Meisterschaft gewonnen, das scheint ein Witz zu sein", adressierte Alba während einer Presserunde bei der spanischen Nationalmannschaft deutliche Worte in Richtung Bartomeu, der inzwischen durch Joan Laporta ersetzt wurde.

"Abgesehen von der Freundschaft, die uns verbunden hat, wo findet man einen Stürmer wie ihn? Er hat viele Münder zum Schweigen gebracht", fügte ein entsetzter Alba an.