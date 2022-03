FC Barcelona : Jordi Alba: Barça will Nachfolger 2023 ablösefrei holen

Der FC Barcelona würde sich im Sommer gerne einen Linksverteidiger in den Kader holen, der für Jordi Alba Konkurrenz und regelmäßige Verschnaufpausen bedeuten würde. Der Wunschkandidat steht aber wohl erst 2023 zu Verfügung. Barça will so lange warten.