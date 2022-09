FC Barcelona Jordi Alba kritisiert Barça-Bosse - und will Vertrag erfüllen

Barça hätte Jordi Alba (33) in der vergangenen Transferperiode offenbar liebend gerne abgegeben. Mit Inter Mailand verhandelten die Blaugrana Medienberichten zufolge über eine Ausleihe. Alba will das Camp Nou aber nicht verlassen.

"Mein Gedanke war immer Barcelona, ​​weil ich mich bereit sehe, in den nächsten zwei Jahren um meinen Platz zu kämpfen, so lange habe ich noch Vertrag", sagte der Europameister von 2012 laut der Sporttageszeitung Mundo Deportivo.

Youngster Alex Balde (18) lief dem Routinier zu Saisonbeginn den Rang auf der Linksverteidigerposition ab. Zudem holte Barça mit Marcos Alonso vom FC Chelsea eine weitere Fachkraft für die linke Seite der Viererkette.

Jordi Alba, der in den vergangenen zehn Jahren bei Barça gesetzt war, will seinen Platz nicht kampflos räumen. "Ich muss mich nicht rechtfertigen, ich bin seit vielen Jahren hier und versuche, das Beste für das Team zu tun", so der 33-Jährige.