Jordi Alba verkündet Abschied von Barça - letzter Tanz im Camp Nou

Jordi Alba (34) prägt seit über zehn Jahren das Gesicht der Mannschaft des FC Barcelona. Am Saisonende werden sich die Wege zwischen dem Linksverteidiger und den Katalanen trennen.

Jordi Alba verlässt den FC Barcelona. Mit dieser Meldung wartete die spanische Fachzeitschrift am Mittwoch auf. Demnach habe der Nationalspieler entschieden, seinen bis 2024 gültigen Vertrag nicht zu erfüllen. Wenig später bestätigte der Europameister von 2012 die Entscheidung via Instagram mit einem emotionalen Video, das viele Szenen seiner Zeit beim FC Barcelona zeigt.

Jordi Alba will am kommenden Wochenende einen "letzten Tanz" im Camp Nou aufführen. Im Anschluss an das Spiel gegen Real Mallorca (Sonntag, 19 Uhr) wird sich Jordi Alba gemeinsam mit seinem langjährigen Mannschaftskollegen und Freund Sergio Busquets von den Fans verabschieden.

Jordi Alba: Gemeinsam mit Sergio Busquets nach Saudi-Arabien?

Wohin es den 34-Jährigen zieht, ist offen. Medienberichten zufolge liegt dem Linksverteidiger ein Angebot aus Saudi-Arabien vor. Jordi Alba ist aktueller einer der Großverdiener des Kaders von Xavi Hernandez.