FC Barcelona : Jose Gaya wird mit Barça-Gerüchten konfrontiert

Jose Gaya hat von dem vermeintlichen Interesse des FC Barcelona lediglich aus den Medien erfahren. "Ich weiß von dem Interesse, weil es in der Presse stand", erzählt der Leistungsträger des FC Valencia bei Radioestadio Noche. "Bis heute ist deshalb aber niemand auf mich zugekommen. Ich bin sehr glücklich in Valencia, dort ist meine Heimat."

Seit seiner frühesten Kindheit spielt Gaya in Valencia. Im Mestalla ist der Linksverteidiger inzwischen zum Kapitän aufgestiegen, was für Gaya noch mehr Verbundenheit zu seinem Herzensklub schaffte. "Ich war immer glücklich in Valencia. Natürlich bin ich jetzt noch glücklicher, weil ich als Kapitän Verantwortung auf dem Spielfeld habe, in der ich mich sehr wichtig fühle und von den Fans sehr geliebt werde", so Gaya.