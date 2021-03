FC Barcelona : Jose Pekerman verrät: Wie Argentinien Spanien Lionel Messi klaute

Weil Lionel Messi seit seinem 13. Lebensjahr in Spanien lebt, wäre er auch für die Furia Roja spielberechtigt gewesen. Der damalige Nationaltrainer Argentiniens, Jose Pekerman, erklärt, wie er den Superstar in seinen Verband holte.

Argentiniens ehemaliger Nationaltrainer Jose Pekerman hat sich daran erinnert, wie es damals ablief, als Lionel Messi davon überzeugt wurde, für sein Geburtsland zu spielen.

"Wir haben ihn praktisch aus Spanien gestohlen", sagte Pekerman gegenüber TNT SPORTS. "Wir hatten Videos gesehen und einige Berichte über einen kleinen Jungen aus Rosario gelesen." Dort war über Messis Zukunft allerdings noch nicht abschließend verfügt worden.

Pekerman wurde im August 2003 als Leganes-Sportdirektor engagiert und beschäftigte sich von dort an intensiv mit der Personalie Messi. Pekerman war seinerzeit beeindruckt von den Auftritten La Pulgas in den Jugendmannschaften der Blaugrana, die am Ende die Initialzündung gaben.

Damals hatte es noch die inzwischen angepasste FIFA-Regel gegeben, dass ein Spieler, der für eine Jugendmannschaft spielte, sich später nicht mehr für eine andere Nation entscheiden darf. "Wir haben einen Plan geschmiedet, dass er spielen sollte, denn Spanien war auch hinter ihm her", sagt Pekerman.

Letzten Endes haben die Eltern den damals noch unbekannten Messi selbst über seine Nationalmannschaftszukunft entscheiden lassen.