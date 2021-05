FC Barcelona : Journalist sicher: Messi bleibt Barça bis 2023 treu - Neymar soll kommen

Bleibt Lionel Messi? Oder verlässt der sechsfache Weltfußballer den FC Barcelona am Saisonende? Diese Frage beschäftigt Fußballfans auf der ganzen Welt. Ein argentinischer Journalist will jetzt die Antwort wissen.

Lionel Messi bleibt über den Sommer hinaus beim FC Barcelona. Das will der argentinische ESPN-Journalist Sebastián Pollo Vignolo laut der Sporttageszeitung MUNDO DEPORTIVO in Erfahrung gebracht haben.

Messi werde sein Arbeitspapier demnach um zwei Jahre bis 2023 verlängern und danach im Alter von 36 Jahren in die Major League Soccer wechseln. In der MLS will der Argentinier angeblich für Inter Miami spielen.

Beim neuen Franchise aus Florida hat David Beckham als Miteigentümer das Sagen. Der Ex-Weltstar (Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, AC Mailand, Paris Saint-Germain) flirtete bereits mehrfach öffentlich mit Messi und Cristiano Ronaldo.