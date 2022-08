Primera Division Juan Foyth: Villarreal-Coach glaubt nicht an Barça-Wechsel

"Heute Morgen habe ich mit Juan Foyth gesprochen und er hat mir gesagt, dass er hier sehr glücklich ist. Er hat mir gesagt, dass er dem Verein sehr dankbar ist und glücklich, dass er bei uns ist", sagte Emery während der obligatorischen Pressekonferenz. "Er hat mir viel Seelenfrieden gegeben. Ich lebe es natürlich. Wir wissen, was er denkt – und wir wissen, was der Verein denkt."

Der FC Villarreal ist der festen Überzeugung, dass Juan Foyth in den letzten zwei Transferwochen nicht zum interessierten FC Barcelona übersiedeln wird. Trainer Unai Emery äußerte sich vor dem Spiel in der Conference League gegen Hajduk Split (Donnerstag, 20.45 Uhr) zur Personalie.

Was Villarreal denkt, ist angeblich gegenüber Barça klar kommuniziert worden. Emery und Co. verweisen auf die Ausstiegsklausel, die bei 42 Millionen Euro liegt. Eine Summe, die Barça in diesem Sommer wohl nicht mehr aufbringen wird.