Primera Division Jules Kounde: Barça nur noch zweite Wahl? FC Chelsea mit Ass im Ärmel

Der FC Barcelona und vor allem Trainer Xavi Hernandez sind verrückt nach Jules Kounde, und wollen den Innenverteidiger unbedingt noch in diesem Sommer an Bord holen. Als ärgster Konkurrent ist hier der FC Chelsea zu nennen, der angeblich ein Ass im Ärmel hat.

Dem Journalisten Ben Jacobs zufolge ruft Sevilla mehr als 60 Millionen Euro Ablöse für Kounde auf. Die Andalusier bevorzugen einen Verkauf, der den gesamten Erlös in einem Zug auf ihr Konto wandern lässt – und hofft auf ein Wettbieten um den 23-Jährigen, um die Summe eventuell auf bis zu 65 Millionen Euro in die Höhe zu treiben.

Chelsea will in dieser Woche auf Klubebene eine Einigung zu erzielen. Kounde, so war in den letzten Wochen berichtet worden, möchte eigentlich nicht nach London, sondern lieber nach Barcelona wechseln. So zumindest der bisherigen Stand.