Julian Araujo soll Barça schon wieder verlassen

Der FC Barcelona plant erst mal nicht mehr mit Julian Araujo. Viele fragen sich jetzt bestimmt: Was, der ist doch erst im Januar gekommen? Richtig. Der 21-Jährige offenbart im täglichen Betrieb jedoch enorme Schwächen.

Nach Angaben der Marca hat Araujo extreme Schwierigkeiten damit, sich an den Spielstil der Blaugrana zu gewöhnen. Was erschwerend hinzukommt: Araujo hat weder für die erste noch für die zweite Mannschaft eine Spielerlaubnis, so dass er lediglich an den Trainingseinheiten teilnehmen kann.

Araujo gehört zwar offiziell Barça, wohin er im Januar für vier Millionen Euro von LA Galaxy gewechselt war. Die Verantwortlichen versäumten es allerdings, alle nötigen Meldeunterlagen rechtzeitig bei der Liga einzureichen, so dass Araujo die Spielberechtigung nicht erteilt wurde.