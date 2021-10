FC Barcelona : Jürgen Klopp und Barça – wie der Austausch ablief

Die tüchtige spanische Sportpresse hatte in den letzten Wochen fast täglich neue Kandidaten genannt, die für das Erbe von Ronald Koeman beim FC Barcelona infrage kämen. Jüngst gipfelte es in Jürgen Klopp, der tatsächlich einen Anruf erhalten haben soll.

Robert Martinez, Marcelo Gallardo, Andrea Pirlo, Xavi Hernandez und Erik ten Hag – das ist nur ein kleiner Auszug an Namen, die in den letzten Wochen rund um den FC Barcelona gehandelt worden sind. Grund für das wilde Spekulationsbetreiben war der in der Kritik stehende Trainer Ronald Koeman.

Neben den eingangs erwähnten potenziellen Nachfolgern wurde zeitweise auch Jürgen Klopp gehandelt. Jordi Farre, der bei der letzten Wahl für das Präsidentenamt vorkandidierte, nahm laut Sport den Kontakt zu Klopps Entourage auf. Farres Anruf hatte jedoch nichts zur Folge, worauf Barça hätte bauen können.