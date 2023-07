Juve streckt Fühler nach Barça-Talent Ez Abde aus

Nach einer erfolgreichen Leihe mit viel Spielzeit bei Osasuna kehrt Ez Abde in dieser Saison zu seinem Stammverein FC Barcelona zurück, könnte aber laut dem italienischen Portal Tuttomercatoweb direkt wieder weiterziehen.

Juventus Turin hat demnach bereits eine Preisanfrage bei den Katalanen hinterlegt und ist wohl optimistisch, den 21-Jährigen für 15 Millionen Euro loseisen zu können. Besonders Trainer Massimiliano Allegri (55) soll ein großer Befürworter von Abde Ezzalzouli sein.

Ez Abde ist für die Vorbereitung bei Barça eingeplant

Die spanische Zeitung Sport berichtet indes, dass Trainer Xavi (43) den Marokkaner bei der anstehenden USA-Reise grundsätzlich mitnehmen will, um sich ein klares Bild von dem Shootingstar machen zu können. Der FC Barcelona ist sich jedoch auch bewusst, dass der Spieler aktuell sehr gefragt ist und somit wichtige Einnahmen in die Kassen spülen könnte. Unter anderem soll auch Betis Sevilla in Form eines Leihgeschäfts am Linksaußen interessiert sein.