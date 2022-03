FC Barcelona : Kampf um Haaland: Leistet Xavi Überzeugungsarbeit für Barça?

Erling Haaland ist der große Transferwunsch von Joan Laporta für den Sommer 2022. Doch nicht nur der Barça-Präsident würde den Norweger bald gerne in Blaugrana sehen, auch Liga-Boss Javier Tebas hofft auf diesen Transfer – und Mbappes Unterschrift bei Real Madrid.

Mit den beiden Superstars als Aushängeschildern der beiden größten Klubs Spaniens würde die Primera Division marketingtechnisch einen weiteren Sprung machen. Laut L'Esportiu de Catalunya strebt auch Xavi Hernandez an, dass Haaland ins Camp Nou wechselt.

Der Barça-Coach soll der Zeitung zufolge am Dienstag nach Deutschland gereist sein, um Haaland persönlich von einem Wechsel zu überzeugen. Der Barça-Trainer war demnach am trainingsfreien Tag in München, wo Haaland nach seiner Verletzung die Reha absolviert.

