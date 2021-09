FC Barcelona : Kampf um Karim Adeyemi: Barça nur Außenseiter – Ersatz für Dani Olmo in Leipzig?

Zudem herrschen bei Barça auch "gewisse Zweifel" an Adeyemi, "insbesondere an seiner Eignung im Positionsspiel." Dennoch ist Barça schon länger hinter dem frischgebackenen Nationalspieler her. Als Patrick Kluivert noch Jugendboss war, wollten die Katalanen ihn verpflichten. Vergeblich. In der Folge verlängerte Adeyemi seinen Vertrag bis 2024.