FC Barcelona : Karim Adeyemi sagt Barça ab – BVB-Wechsel vor Vollzug

Karim Adeyemi wird ab der kommenden Saison wohl nicht für den FC Barcelona auflaufen. Der heiß begehrte Stürmer hat den Azulgrana einem Bericht des Pay-TV-Senders Sky zufolge eine Absage erteilt. Barça soll unlängst ein schriftliches Angebot für Adeyemi bei dessen Klub RB Salzburg eingereicht haben.

"Natürlich habe ich auch ein Ziel: Ich möchte, dass die nächste Etappe meiner Karriere bei einem Spitzenklub stattfindet", kündigte Adeyemi in der Vorwoche gegenüber der Tuttosport an, dass er im Anschluss an die laufenden Saison einen Vereinswechsel forcieren wird.