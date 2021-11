FC Barcelona : Karim Adeyemi: Verwirrung um Barça-Interesse – BVB gibt Gas

Der FC Barcelona ist scharf auf Karim Adeyemi. Die Intensität des Interesses sorgt nun jedoch für Konfusion. Der BVB befindet sich in einer aussichtsreichen Position.

Karim Adeyemi wird RB Salzburg verlassen, nur der Zeitpunkt ist noch offen. Im Poker um den heiß begehrten deutschen Jungnationalspieler mischen etliche europäische Topklubs mit – unter anderem der FC Barcelona.

Wie der TV-Sender Sport1 berichtet, sind die Azulgrana bereit, 40 Millionen Euro für Adeyemi an die Salzach zu überweisen. Das käme angesichts der katastrophalen Finanzsituation, in der sich der einst so stolze katalanische Klub befindet, durchaus überraschend.