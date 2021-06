FC Barcelona : Kays-Ruiz-Atil: Verlorener Sohn kehrt wohl zum FC Barcelona zurück

Der FC Barcelona schafft es derzeit Sparkurs und Einkaufstour perfekt unter einen zu Hut zu bringen. In den letzten Wochen wurden vier Neuzugänge präsentiert, drei davon wurden ablösefrei verpflichtet. Mit Kays-Ruiz-Atil kommt nun ein weiterer Spieler zum Nulltarif, der sich bestens bei den Azulgrana auskennt.

Der Mittelfeldspieler wechselte 2009 im Alter von sieben Jahren in die Jugendabteilung des FC Barcelona, wo er bis 2015 ausgebildet wurde. Im selben Jahr bestrafte die FIFA den Klub für das illegale Anwerben von minderjährigen Spielern.

Eine Sanktion beinhaltete, dass eine Vielzahl an Spielern bis zu ihrem 16. Geburtstag kein Pflichtspiel mehr für die Katalanen absolvieren durften.

Kays Ruiz-Atil verließ den Verein daher und schloss sich Paris Saint-Germain an. Dort stieg er in der letzten Saison in den Profikader auf und absolvierte sieben Spiele für die Franzosen.