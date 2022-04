Keeper-Juwel Diego Kochen (16) trainiert bei Barça B mit

Marc-Andre ter Stegen (29) prägt seit Jahren die Geschichte des FC Barcelona mit. Sollte der Stammkeeper eines Tages den Verein verlassen oder in Rente gehen, könnte er womöglich von Diego Kochen (16) ersetzt werden.

Der US-amerikanische U17-Nationaltorhüter verlängerte seinen Vertrag beim FC Barcelona im vergangenen Monat. Zur neuen Saison steigt der 16-Jährige mit südamerikanischen Wurzeln (Mutter aus Peru, Vater aus Venezuela) in die U 19 auf.

Diego Kochen war 2019 nach Katalonien gewechselt. "Ich schätze die Unterstützung, die Barça mir in allen Aspekten gibt, sehr. Das ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert", freute sich der Torhüter nach Bekanntgabe seiner Unterschrift. " Es ist eine Ehre und eine Verantwortung."