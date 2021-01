FC Barcelona : Lionel Messi zurück zu Newell’s Old Boys? Das sagt Javier Mascherano

"Leo hat immer seinen Wunsch durchblicken lassen, dass er in Argentinien spielen will, aber wir müssen sehen, ob die Rahmenbedingungen passen", sagte Mascherano gegenüber TYC SPORTS.

Lionel Messi war als 13-Jähriger von den Old Boys zum FC Barcelona gewechselt. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus. Ob es zu einer Vertragsverlängerung kommen wird, ist noch offen. Messi will sich erst am Saisonende entscheiden.

Barça, Manchester City, Paris Saint-Germain, Inter Miami und Newells gelten als Interessenten, Mascherano, der von 2010 bis 2018 gemeinsam mit Messi für Barça spielte, weiß: Alles muss passen, damit Messi "Ja" sagt.