FC Barcelona : Kehrtwende: Ousmane Dembele will jetzt doch bei Barça verlängern

Wie die Sport berichtet, haben Dembeles Berater Moussa Sissoko und Marco Lichtsteiner am selbigen Nachmittag ein Meeting mit Trainer Xavi Hernandez abgehalten und beteuert, dass sich ihr Klient voll und ganz dem FC Barcelona verschrieben hat, über diese Saison hinaus bleiben und seinen auslaufenden Vertrag verlängern möchte.

Die Aufregung war bereits am Mittwoch groß, als sich Videos von der Ankunft des Managements von Ousmane Dembele am Terminal für Privatflüge des Flughafens El Prat rasend schnell verbreitet hatten.

Ousmane Dembele: Agenten wollen Lösung erarbeiten

Sissoko und Lichtsteiner wollen dem Bericht zufolge so lange in Barcelona bleiben, bis eine zufriedenstellende Lösung für alle involvierten Parteien gefunden worden ist. Noch ist unklar, ob der brisante Gesprächstermin am Ende tatsächlich zu einer Vertragsverlängerung führen wird.

Fußballdirektor Mateu Alemany sprach vergangene Woche eine unmissverständliche Botschaft aus: "Wir wissen, dass Dembele nicht bleiben will und haben ihm unsere Entscheidung mitgeteilt. Wir wollen engagierte Spieler und haben ihm gesagt, dass er den Verein so schnell wie möglich verlassen muss."

Festzuhalten gilt, dass bisher kein ernsthaftes Angebot für Dembele in Barcelona eingegangen ist und sich die Suche nach einem Abnehmer äußerst schwierig gestaltet. Von der Zukunft des Weltmeisters sind weitere Transfers wie die mögliche Leihe von Alvaro Morata abhängig.