Kein Barça-Star: Pep Guardiola nennt seinen besten Mitspieler

Pep Guardiola ist vermutlich einer der besten Trainer die der Fußball je gesehen hat. Doch auch in seiner Spielerlaufbahn lief der Katalane mit einen Top-Stars auf. Nun hat der City-Coach verraten, wer der beste Mitspieler in seiner aktiven Profikarriere war.

Pep Guardiola ist nicht nur ein begnadeter Trainer und liefert dort seit Beginn seiner Karriere auf höchstem Niveau ab. Auch seine Spielerkarriere kann sich durchaus sehen lassen. So stehen Stationen bei seinem Herzensklub FC Barcelona oder der AS Roma in seiner Vita. Nun hat sich der Katalane auf einem Event in Cuneo (Italien) über seine ehemaligen Mitspieler geäußert.

Ronaldo oder Rivaldo für Guardiola nicht die besten Mitspieler

Auf die Frage, wer sein bester Mitspieler war, antwortet der 52-jährige Trainer von Manchester City: Roberto Baggio. Durchaus überraschend, dass der Star-Coach keinen seiner zahlreichen Mitspieler beim FC Barcelona nennt. Dort spielte er unter anderem mit Luis Figo, Ronaldo Nazario oder Rivaldo zusammen.

Pep spielte mit Roberto Baggio für Brescia

Mit Roberto Baggio lief Guardiola in der Saison 2001/2002 bei Brescia auf. Der frühere italienische Weltklassespieler ließ dort seine Karriere ausklingen, ehe er 2004 die Fußballschuhe an den Nagel hing.