FC Barcelona : Kein Risiko! Ansu Fati kehrt erst im Januar zurück

Der FC Barcelona wird in den letzten Spielen des Kalenderjahres 2021 nicht auf Ansu Fati zurückgreifen. Das Eigengewächs soll erst im Januar wieder auf dem Platz stehen.

Barça will am Wochenende mit einem Auswärtsdreier bei Osasuna eine Reaktion auf die enttäuschende 0:3-Pleite gegen Bayern München am letzten Spieltag der Champions League Gruppenphase zeigen. Auf Ansu Fati wird Xavi Hernandez dabei nicht zurückgreifen können.

Wie die Sporttageszeitungen Sport und AS unisono berichten, haben sich die Verantwortlichen entschieden, beim Stürmer kein Risiko einzugehen und ihn erst für die Partie am 2. Januar gegen RCD Mallorca wieder in den Kader zu berufen.