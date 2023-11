Clement Lenglet nur Reservist bei Aston Villa - Leihabbruch bei Barça-Verteidiger?

Am vierten Spieltag gegen den FC Liverpool saß Clement Lenglet zum ersten Mal bei Aston Villa auf der Bank, nachdem der FC Barcelona über den kompletten Sommer händeringend einen Abnehmer für den Innenverteidiger gesucht hatte. Die Katalanen hätten Lenglet am liebsten verkauft, allerdings war nur Al Nassr bereit, die aufgerufene Summe in Höhe von circa 15 Millionen Euro zu bezahlen. Ein Wechsel in die Wüste kam für den Franzosen jedoch nicht infrage.

Aston Villa erhielt Zuschlag

Im vergangenen Jahr war der 28-Jährige an Tottenham verliehen und dort weitgehend gesetzt, eine Einigung mit den Spurs konnte jedoch nicht erzielt werden. In den letzten Zügen des Sommertransferfensters bemühten sich derweil abgesehen von Aston Villa auch Sevilla und Atletico Madrid um eine Leihe des Innenverteidigers. Die Engländer bekamen schlussendlich den Zuschlag, da die beiden spanischen Klubs nur einen minimalen Anteil des hohen Gehalts übernehmen wollten.

Nur Einsätze in der Conference League

Seit besagtem vierten Spieltag in Liverpool saß Lenglet in der Premier League weitere siebenmal auf der Ersatzbank, ohne eine einzige Spielminute zu bekommen. Lediglich in der Conference League darf sich der ehemalige Spurs-Spieler beweisen, wo er bislang in allen drei Gruppenspielen die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand.

Im Liga-Alltag bevorzugt Coach Unai Emery (52) hingegen das Innenverteidiger-Duo, bestehend aus Pau Torres (26) und Ezri Konsa (26). Der Klub aus Birmingham belegt in der Tabelle derzeit den fünften Platz und befindet sich auf Schlagdistanz zu den Champions League Rängen, wodurch wenig Anlass zu Veränderungen besteht.

Barça auf Transfereinnahmen angewiesen

Beim FC Barcelona hat Lenglet, der in den Planungen von Xavi Hernandez (43) keine Rolle spielt, noch einen Vertrag bis 2026. Im Lager der Katalanen herrscht derweil dennoch Sorge in Anbetracht der geringen Einsatzzeiten des Franzosen. Der amtierende spanische Meister ist im kommenden Sommer auf Transfereinnahmen angewiesen, was im Fall von Lenglet, sollte er bei Aston Villa weiterhin nur eine Nebenrolle spielen, schwer umsetzbar wird.

Ein Leihabbruch soll laut der spanischen Zeitung Sport aktuell noch kein Thema sein, sollte sich an der Situation des erfahrenen Innenverteidigers nichts ändern, könnte es im Januar allerdings durchaus zu Gesprächen kommen.

Verwendete Quellen

sport.es