FC Barcelona : "Keiner weiß es": Ronald Koeman schimpft über Handspiel-Regel

In der Primera Division gab es zuletzt großen Wirbel um einen Pfiff beim Spitzenspiel zwischen Real Madrid und Sevilla (2:2). Real-Innenverteidiger Eder Militao war der Ball an die Hand gesprungen. Der Schiedsrichter hatte die Aktion nicht gesehen und weiterlaufen lassen.

Real fuhr einen Konter, bei dem Karim Benzema von den Beinen geholt wurde. Der Unparteiische pfiff zunächst Elfmeter für Real Madrid, zeigte dann nach Einsatz des VAR aber für Sevilla auf den Punkt.

Real Madrids Chefcoach Zinedine Zidane schimpfte daraufhin in Richtung der Offiziellen. Ronald Koeman will seine Meinung zu der Szene nicht abgeben. "Wenn sich Real Madrid beschwert, ist das ihr Problem", so der ehemalige niederländische Nationaltrainer.