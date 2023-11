Franck Kessie gesteht: "Vermisse das Camp Nou und die Barça-Fans"

Franck Kessie (26) spielte beim FC Barcelona in der vergangenen Saison 2022/23 nur eine Nebenrolle und wechselte nach gerade einmal einem Jahr zum saudischen Klub Al-Ahli. Mit seinem Last-Minute-Tor im Clasico hatte der Ivorer dennoch einen entscheidenden Anteil an der spanischen Meisterschaft und gewann einen Platz im Herzen der Barça-Fans.

"Ich vermisse das Camp Nou und die Unterstützung der Barça-Fans", gestand Kessie in seinem ersten Interview seit seinem Wechsel gegenüber dem katalanischen Nachrichtenunternehmen e-noticies. Es gebe nicht viele vergleichbare Stadien in Europa, fügte er hinzu.

Das Intermezzo von Franck Kessie beim FC Barcelona war nur von kurzer Dauer. Nachdem der 26-Jährige beim AC Mailand zu den besten Mittelfeldspielern der Serie A gehört hatte, wechselte er ablösefrei zum FC Barcelona, konnte sich bei den Katalanen im hochdekorierten Kader allerdings nicht in die Startelf spielen. Nach nur einem Jahr, in dem der Ivorer immerhin 43 Pflichtspiele für die Katalanen bestritt war wieder Schluss.

Ablösefreier Barça-Wechsel

Der Ivorer wartete auf den Ablauf seines Vertrages beim AC Mailand bis zum Sommer 2022 ab, um sich dem wirtschaftlich angeschlagenen FC Barcelona anzuschließen. Auch wenn er meistens nicht zur Startformation gehörte, wurde er von Xavi Hernandez (43) regelmäßig in der zweiten Halbzeit eingewechselt und brachte mit seiner physischen Komponente ein Alleinstellungsmerkmal in die Mannschaft, welches durch seinen Abgang in diesem Sommer nicht mehr vorhanden ist.

Verewigung mit Siegtreffer im Clasico

Mit seinem 2:1-Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Real Madrid hatte der ehemalige Milan-Star außerdem einen wichtigen Anteil an Barcelonas erster Meisterschaft nach drei Saisons Abstinenz.

Der 63-fache ivorische Nationalspieler hätte sich gerne bei den Katalanen durchgesetzt, doch das große Bedürfnis des FC Barcelona Transfereinnahmen zu generieren gepaart mit der zu geringen Spielzeit führten schließlich dazu, dass Kessie das Angebot aus der Wüste annahm.

Trotz Abgang nach nur einer Saison kein negatives Wort mehr

"Ich habe sehr gute Erinnerungen an meine Zeit bei Barça. Ich habe zwei Titel gewonnen, den Supercup und die Liga und habe auch gute Erinnerungen an die Stadt, den Trainerstab und die großartigen Spieler, die ich kennengelernt habe", erklärte Kessie.

Dem Ivorer wurde nach seinem Wechsel zu Al-Ahli nachgesagt, er sei über Barças Verhalten wütend gewesen, da er wohl der Auffassung war, dass man ihn nur unter Vertrag genommen hatte, um ihn ein Jahr später gewinnbringend wieder zu verkaufen.

Verfolgt Barça aus der Distanz

Wie dem auch sei, scheint das Positive an seinem Intermezzo am Mittelmeer inzwischen zu überwiegen: "Ich verfolge alle Spiele und versuche sie von der Distanz aus zu unterstützen", berichtete der Mittelfeldspieler und ergänzte, dass die Mannschaft mit vielen guten Spielern bestückt sei. "Es gibt junge Spieler, die immer besser werden wie Lamine Yamal", so der Ivorer, der überzeugt ist, dass der Verein auch in dieser Saison wieder einen Titel gewinnt.

