FC Barcelona Aubameyang mit Kieferbruch nach Raubüberfall - Chelsea-Wechsel in Gefahr?

Am Sonntagabend drangen vier bewaffnete Räuber in das Haus des früheren Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (33) ein. Der Stürmer trug einen Kieferbruch davon, eine wochenlange Pause droht. Immerhin muss Auba wohl nicht um seinen Abgang aus Barcelona bangen.

Vor der schrecklichen Tat stand der Gabuner in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem FC Chelsea, um in diesem Sommer nach England zurückzukehren. Ein Vorhaben, das durch den Überfall gewiss an Relevanz gewonnen hat.

"Das Gefühl, dass wir in unserem eigenen Zuhause nicht mehr sicher sind, ist schwer zu verstehen und zu beschreiben, aber als Familie werden wir dies überwinden und stärker als je zuvor stehen", schilderte Aubameyang auf Twitter.