Kommt Ersatz für Marc-Andre ter Stegen? Barça trifft Entscheidung

In den spanischen Medien wurden bereits aufgeregt Listen mit Torhütern erstellt, welche die Vertretung von Marc-Andre ter Stegen übernehmen könnten. Barça hat daran aber kein Interesse.

Der FC Barcelona wird darauf verzichten, einen Torhüter zu verpflichten, der vorübergehend die Aufgaben von Marc-Andre ter Stegen übernehmen soll.

Laut einer Meldung der vereinsnahen Zeitung Mundo Deportivo fällt ter Stegen wohl etwa drei Monate aus. Nachjustieren wollen die Blaugrana auf der Position ihrer Torhüter allerdings nicht. Ter Stegens genauer Zustand müsse aber erst noch untersucht werden.

"Die Pause ärgert mich natürlich. Es ist die richtige und sichere Entscheidung, um unter den besten Bedingungen für meinen Klub und die Nationalmannschaft zurückzukommen", äußerte sich ter Stegen in den sozialen Medien.

Inaki Pena wird die Vertretung von Marc-Andre ter Stegen übernehmen - Foto: Christian Bertrand / Shutterstock.com

OP diese Woche: Barça meldet sich noch mal wegen Marc-Andre ter Stegen

Der 31-Jährige war in der zurückliegenden Länderspielphase wegen anhaltender Rückenprobleme vorzeitig aus dem Camp des DFB-Teams abgereist. In dieser Woche soll der operative Eingriff erfolgen, im Anschluss daran wird Barça mit einer neuen Stellungnahme an die Öffentlichkeit gehen.

Dass die Katalanen nicht unbedingt damit kokettieren, einen Ersatz für ter Stegen verpflichten zu wollen, hat damit zu tun, dass Inaki Pena die letzten Spiele einen hervorragenden Job machte. "Die Arbeit hat sich gelohnt und ich bin sehr zufrieden. Bei der Rolle des zweiten Torhüters fehlt es an Kontinuität, aber wir wissen, was wir zu tun haben", sagte dieser vor Kurzem.

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo