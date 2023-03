Konkrete Interessenten: Verlässt Inaki Pena Barça im Sommer endgültig?

Die Rückrunde in der vorigen Saison hat Inaki Pena gutgetan. Als er regelmäßig auf dem Platz stand, konnte er endlich zeigen, was er drauf hat. Beim FC Barcelona ist er in der Alltagstristesse gefangen. Im Sommer könnte der endgültige Bruch erfolgen.

Die Situation von Inaki Pena beim FC Barcelona ist aussichtslos. Marc-Andre ter Stegen ist in der Regel noch viele Jahre als Stammkeeper eingeplant, dem Eigengewächs bleibt auf lange Sicht also nur die Rolle des Reservisten.

Davon könnte Pena genug haben. Sein Vertrag läuft ohnehin aus, zwei Klubs beschäftigen sich angeblich mit einer ablösefreien Übernahme im Sommer. Das andalusische Estadio Deportivo berichtet von Betis Sevilla und Galatasaray, die sich für Penas Dienste interessieren sollen.

In Istanbul hat Pena in der Vergangenheit zumindest bereits hervorragende Erfahrungen gemacht. In der Rückrunde der vergangenen Saison war der 24-Jährige bei den Türken geparkt worden und durfte endlich zeigen, was er alles kann. Und machte das auch, lieferte überzeugend ab.