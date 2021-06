FC Barcelona : Konrad de la Fuente verlässt Barça – auch Jean-Clair Todibo vor Transfer

Wie Romano schreibt, werde sich de la Fuente noch in dieser Woche den traditionsreichen Verein aus dem Süden Frankreichs anschließen. Barça und Marseille hätten bereits eine Einigung über einen permanenten Deal erzielt.

Auch de la Fuente und OM seien sich über seine zukünftigen Bezüge einig. Der obligatorische Medizincheck und die Unterschrifen unter den Verträgen sollen noch in dieser Woche erfolgen.

Ebenfalls dauerhaft nach Frankreich umsiedeln soll Jean-Clair Todibo. Der hochveranlagte Innenverteidiger ist seit Januar 2021 an Nizza ausgeliehen, Barcelona arbeite an einem Verkauf an den Ligarivalen von Marseille. Kostenpunkt: 8,5 Millionen Euro Ablöse plus mögliche Boni.