"Kontraproduktiv": Gerard Pique bezweifelt plötzlich Barça-Rückkehr von Lionel Messi

"Ich kenne Rafa und ich weiß, wie er ist. Er ist ein sehr guter Mensch und wird dir immer sagen, was du hören willst", nimmt Gerard Pique im Gespräch mit dem Barça-Blogger Gerard Romero zunächst die Emotionalität aus den getroffenen Aussagen. "Er ist ein Mensch, der die richtigen Worte wählt, um zu sagen, was man will."

"Ich habe einen Punkt erreicht, an dem ich denke, dass es kontraproduktiv ist, Situationen so sehr zu erzwingen", meint Pique, dass die Reunion nicht auf Biegen und Brechen umgesetzt werden sollte. "Ich würde es von selbst laufen und es natürlich sein lassen. Wenn es am Ende dazu kommt, wird es so kommen. Wenn beide Seiten die Absicht haben, kann es gelingen. Lasst einfach die Zeit verstreichen."

In Barcelona ist die Hoffnung riesig, dass der verlorene Sohn in diesem Sommer zurückkehrt. Dass Messi seinen bei Paris Saint-Germain auslaufenden Vertrag verlängert, gilt inzwischen als das unwahrscheinlichste Szenario.

