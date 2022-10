Krasse Zahlen! Barça in größter Europapokal-Krise aller Zeiten

Barça droht in der Champions League schon wieder das Aus - Foto: / Getty Images

Der FC Barcelona schmückt sich mit unzähligen Titeln. Inzwischen wirkt das wie eine Zeit aus längst vergangenen Tagen. Nun droht das erneute Aus in der Champions League. Schon jetzt ist die Krise historisch.

Dass der FC Barcelona im europäischen Vergleich seit einiger Zeit an seinem Schwergewicht verloren hat, ist schon länger bekannt. Nun belegen Zahlen, dass das Ausmaß viel schlimmer ist als bisher angenommen.

Nach Angaben des Journalisten Pedro Martin weist Barça aktuell die schlechteste Europapokal-Bilanz seiner Geschichte auf. In den letzten 13 Partien in internationalen Wettbewerben gab es nur drei Siege. Demgegenüber stehen drei Remis und satte sieben Niederlagen. Das ist historisch schlecht.

Und dem Trend scheint die Blaugrana trotz der hohen Transferinvestitionen in diesem Sommer kein Ende setzen zu können. Nach dem 3:3 gegen Inter Mailand droht zum zweiten Mal in Folge das vorzeitige Aus in der Gruppenphase der Champions League.