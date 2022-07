FC Barcelona Kun Agüero: "Ich dachte, das muss eine Lüge sein"

"Ich konnte es nicht glauben, ich dachte, sie hätten Barças Accounts in den sozialen Netzwerken gehackt", erklärt der ehemalige argentinische Nationalspieler seine Reaktion, nachdem er vom Abschied Messis aus Barcelona erfahren hatte.

Die Meldung der Trennung kam für Agüero auch deshalb so überraschend, weil er kurz zuvor mit seinem Freund noch über dessen bevorstehende Verlängerung gesprochen hatte. "Ich dachte, das muss eine Lüge sein, weil ich am Tag zuvor bei Leo gewesen war und alles in Ordnung war. Als ich sah, dass die Aussage nicht gelöscht wurde, fing ich an, es zu glauben", so der Copa-America-Sieger von 2021.