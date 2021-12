Lamborghini Aventador soll weg : Kun Agüero will "sinnlosesten Kauf" seines Lebens loswerden

Sergio Agüero leistete sich vor knapp sieben Jahren einen Lamborghini Aventador. Häufig gefahren ist er das 700 PS-Monster allerdings nicht. Den Kauf des Sportwagens bezeichnete der Stürmer des FC Barcelona bereits vor Monaten als "sinnlosestes Geschäft" seines Lebens.

"Ich weiß nicht, warum zum Teufel ich einen Lamborghini gekauft habe", so der 33-Jährige laut der Sporttageszeitung AS. " Er muss in sechs Jahren etwa 1.200 Kilometer zurückgelegt haben, ich habe ihn kaum benutzt." Das Gefährt stehe in der Garage und habe bereits Spinnweben angesetzt.