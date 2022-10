Frenkie de Jong verdient weniger als angenommen

Aufgrund seiner wirtschaftlichen Schieflage musste der FC Barcelona seine Profis zu Gehaltseinbußen bewegen. Streichkandidat Frenkie de Jong (25) soll sich jedoch gegen diese Maßnahme gewehrt haben, was der Spieler selbst nun dementiert.

Der Niederländer zeigte laut eigener Aussage von Anfang an sehr viel Verständnis für die schwierige Situation seines Arbeitgebers. "In jedem der ersten drei Jahre, in denen ich hier gespielt habe, habe ich mein Gehalt gekürzt", wird De Jong von der Mundo Deportivo zitiert. Ein Teil seines Salärs wurde hingegen umverteilt.

"Irgendwann kommt das Geld zurück und es kommt zu meinem normalen Gehalt hinzu, also sieht es größer aus", rechnete der Oranje-Star vor. "Ich denke, viele Leute verstehen das nicht, aber die Zahlen, die die Medien verbreiten, sind falsch."

Barça hat das Modell mit der Umverteilung der Gehälter tatsächlich bei mehreren Profis angewendet. Gerard Pique (35) stehen etwa angeblich noch knapp 50 Mio. Euro an nicht gezahltem Lohn zu.