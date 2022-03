Den aktuellen Informationen zufolge hat Mbappe großen Respekt vor der Geschichte und dem Spielstil Barças. Hauptziel ist es weiterhin, ein neues sportliches Projekt zu finden, das ihm garantiert, um alle Titel mitspielen zu können.

Dabei könnte der Ausgang des letzten Clasicos als perfekter Gradmesser herhalten, über Barças 4:0 wird noch lange geredet. In Barcelona, so der Plan, soll sich Mbappe mit Trainer Xavi Hernandez demnächst persönlich austauschen, damit dieser sein Projekt erklären kann.

Kylian Mbappe sorgt für Ärger in Frankreich

Derweil gibt es in Frankreich Spannungen mit Mbappe, der sich weigerte, mit dem Rest der Mannschaft an einer Sponsorenveranstaltung teilzunehmen. "Ich habe ihm gesagt, er solle sich an dem Treffen mit den Sponsoren beteiligen. Einen Moment lang war er dazu bereit, aber dann sagte er mir: 'Nein, ich komme nicht runter'. Was will er denn machen?", klagte Verbandspräsident Noel Le Graet.