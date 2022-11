Ansu Fati, Gavi und Co.: 11 La Masia-Schüler bei der WM 2022 am Start

Ansu Fati (l.) und Gavi (r.) wurden in La Masia ausgebildet - Foto: / Getty Images

Alleine im spanischen Aufgebot lassen sich mit Sergio Busquets (34), Jordi Alba (33), Dani Olmo (24), Eric Garcia (21), Ansu Fati (20) und Gavi (18) gleich sechs Akteure finden, die einst aus La Masia hervorgegangen waren.

Durch weitere Stars wie Lionel Messi (35, Argentinien), Xavi Simons (19, Niederlande), Paik Seung-Ho (Südkorea), Take Kubo (Japan) und Andre Onana (26, Kamerun) stellt Barças Talentschmiede insgesamt elf Profis, die mit ihren Nationalmannschaften nach Katar fliegen. Doch auch abseits seiner starken Nachwuchsabteilung wird der FC Barcelona bei der kommenden WM für reichlich Gesprächsstoff sorgen.

Die Katalanen stellen 16 Spieler für das Fußballturnier in der Wüste ab, so viele wie kaum ein anderes europäisches Team. Die Niederlande und Frankreich (je zwei) beriefen hier neben Spanien (sieben) die meisten Barça-Profis in ihren Kader.

Mit Marc-Andre ter Stegen (30) hat es zudem der Stammkeeper der Katalanen in das Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft geschafft. Der frühere Gladbacher, der in La Liga in der Hinrunde elfmal ohne Gegentreffer blieb, ist die nominelle Nummer zwei hinter Manuel Neuer (36).