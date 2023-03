LaLiga-Boss klärt auf: Für diesen Fehler zahlt Barça jetzt den Preis

Der FC Barcelona kann nach aktuellem Stand in kommenden Sommer keine neuen Spieler verpflichten, da das von der Liga vorgegebene Gehaltsbudget ausgereizt ist. Javier Tebas, seines Zeichens Präsident der Liga, nennt den Ursprung der finanziellen Probleme der Katalanen.

Der FC Barcelona habe in der Vergangenheit "ein Fehler gemacht", erklärt Tebas laut der Sporttageszeitung Mundo Deportivo. "Die beschleunigten Käufe von Spielern. Das hat der Gehaltsgrenze geschadet."

Zwar habe sich Barça unter Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu (60, Vereinsboss von Januar 2014 bis Oktober 2020) an das Financial Fairplay der Liga gehalten. "Aber dann kam die Pandemie, dann kam es zum Problem, das sie jetzt noch haben", so der LaLiga-Boss.

Unter Bartomeu konnte Barça seinen Jahres-Umsatz 2019 fast auf eine Milliarde Euro steigern. Die Gehaltskosten des Kaders explodierten aber unter dem streitbaren Vereinsoberhaupt auch und nahmen bis dato nie gekannte Ausmaße an.