LaLiga-Boss mit schlechten Nachrichten: Erneutes Transfer-Verbot für Barça!

Wie schon im zurückliegenden Wintertransferfenster wird sich dem FC Barcelona auch in der nächsten Wechselperiode nach jetzigem Stand keine Chance bieten, neues Personal zu holen.

"Der FC Barcelona konnte in diesem Winter keine Spieler verpflichten. Wir haben es ihnen nicht gestattet", so LaLiga-Chef Javier Tebas beim Business of Football Summit der Financial Times. "Und im kommenden Sommer werden sie auch keine Spieler verpflichten können."

Barça hemmt ein Schuldenberg von weit über einer Milliarde Euro, zudem haben die Blaugrana massive Probleme mit der in Spanien gültigen Gehaltsobergrenze. Laut Tebas hätten die Blaugrana zuletzt ein "fragwürdiges Verhalten" an den Tag gelegt.