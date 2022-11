LaLiga-Boss sicher: Gerard Pique wird eines Tages Barça-Präsident

Gerard Pique steht am kommenden Wochenende letztmals im Kader des FC Barcelona - Foto: / Getty Images

Gerard Pique wird seine ruhmreiche Karriere im Trikot des FC Barcelona in Kürze beenden. Als Funktionär wird der Welt- und Europameister eines Tages ins Camp Nou in hoher Position zurückkehren. Da ist sich Javier Tebas sicher.

"Er wird ohne Zweifel Präsident von Barça", sagte der Präsident des spanischen Ligaverbands laut der Sporttageszeitung Mundo Deportivo.

Pique habe die nötigen Voraussetzungen für den Job: "Er ist seit 25 Jahren im Verein, er kennt den Fußball aus Spielersicht und er kennt die Sportbranche aus Sicht eines Unternehmers", so Tebas. "Ich bin mir sicher, dass er ein großartiger Präsident für den FC Barcelona sein kann."

Gerard Pique hatte am Donnerstag angekündigt, dass er seine Schuhe eineinhalb Jahre vor seinem Vertragsende 2024 an den Nagel hängen werde. Er werde Barça zukünftig als Fan unterstützen, so der langjährige Abwehrchef.

Pique ist seit der Transferoffensive des FC Barcelona im vergangenen Sommer, unter anderem kamen Andreas Christensen, Marcos Alonso und Jules Kounde für die Abwehr, nur noch Innenverteidiger Nummer 5 unter Xavi Hernandez. In wenigen Tagen verabschiedet sich Pique, der mit seinem Unternehmen Kosmos im Sport-Business unterwegs ist, in den Fußballer-Ruhestand.