LaLiga-Interesse an Ter-Stegen-Ersatz – so plant Barça im Tor

Inaki Pena spielt bei Barça nur in Ausnahmefällen - Foto: / Getty Images

Marc-Andre ter Stegen ist wohl auch noch die kommenden Jahre unangefochtene Nummer 1 des FC Barcelona. Wer reiht sich künftig hinter ihm ein? Inaki Pena zweifelt an seiner Zukunft. Für ihn könnte ein anderes Eigengewächs nachrücken.

In diesem Zusammenhang wird Ligakonkurrent Betis Sevilla als Interessent genannt. Eine durchaus plausible Option. Die Andalusier haben auf Platz 5 stehend sehr gute Chancen, sich am Ende sogar für die Champions League zu qualifizieren.

Laut der Mundo Deportivo schließt Pena die Verlängerung seines auslaufenden Vertrags zwar grundsätzlich nicht aus. Sehr wahrscheinlich ist die Unterschrift des 24-Jährigen, der auch in Zukunft hinter ter Stegen auf der Ersatzbank schmoren wird, allerdings nicht. Für Pena ist klar, dass er Barça verlassen muss, um regelmäßig zu spielen.

Sollte Pena in diesem Sommer wechseln, plant Barça angeblich die Beförderung von Arnau Tenas. Der 21-Jährige durchlief sämtliche Altersstufen in der berühmten Akademie La Masia und führt die zweite Mannschaft als Kapitän an. Tenas' Vertrag läuft ebenfalls aus, Barça besitzt jedoch eine zweijährige Verlängerungsoption.

Verwendete Quellen: Mundo Deportivo