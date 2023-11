Lamine Yamal bezieht klar Stellung zum Lewandowski-Skandal

So berichtete es zumindest Yamal nach dem 3:1-Auswärtssieg, den er mit der spanischen Nationalelf am Donnerstag über Zypern gefeiert hat.

"Er hat es schon erklärt: Es sind Dinge, die auf dem Platz passieren", sagte der Youngster dem TV-Sender Teledeporte und bekräftigte: "Ich komme gut mit ihm aus, in der Kabine gibt es kein Problem."

Am letzten Wochenende sah das noch ganz anders aus. Beim 2:1-Sieg über Deportivo Alvares suchte Yamal in einer Szene selbst den Abschluss, was Lewandowski auf die Palme brachte. Als Letztgenannter später per Elfmeter zum Endstand traf, verweigerte er Yamal überdies den Handschlag und hielt dem Teenie stattdessen eine Predigt.