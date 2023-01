"Neben Gavi das größte Talent": Barça will mit Wunderkind (15) verlängern

Werbung

Lamine Yamal darf aktuell in der ersten Mannschaft zeigen, was in ihm steckt. Xavi berief den Youngster zuletzt ins Training der Profis. " Alles hängt von ihm ab, aber ich hoffe, dass in Zukunft ein großartiger Spieler wird", so der Barça-Trainer.

Laut der Fachzeitung Sport ist Barça zuversichtlich, den begehrten Jungstar halten zu können. Mit Berater Iván de La Pena herrsche ein guter Austausch. Yamal soll im nächsten Sommer die komplette Vorbereitung mit der ersten Mannschaft absolvieren.