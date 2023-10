Lamine Yamal unterschreibt heute neuen Barça-Vertrag – erst drei Jahre, dann langfristig

Lamine Yamal ist bei Barça das nächste große Zukunftsversprechen. An diesem Montag unterschreibt er endlich seinen neuen Vertrag. Hinter den Kulissen wurde ein langfristiges Modell vereinbart.

Barça und Yamal respektive dessen Umfeld sollen sich schon seit der Sommertournee in den Vereinigten Staaten über die Vertragsverlängerung einig sein. Seinerzeit soll sein Vater bereits eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet haben.

Nach Informationen der Mundo Deportivo wird Yamal seinen auslaufenden Vertrag an diesem Montag verlängern. Der Kontrakt ist nach setzen der nötigen Unterschriften zunächst bis 2026 gültig. Länger als drei Jahre dürfen Minderjährige laut den Statuten nicht unterschreiben.

Barça bindet Lamine Yamal gleich bis 2030

Die Blaugrana sichern sich demnach langfristig Yamals Spielrecht. Wenn der Youngster das 18. Lebensjahr erreicht, was am 13. Juli 2025 der Fall sein wird, verlängert sich sein Vertrag gar bis 2030. Der umtriebige Berater Jorge Mendes soll dieser langen Laufzeit ebenfalls zugestimmt haben.

Yamal brach im spanischen und europäischen Fußball zuletzt einige Rekorde. In der laufenden Meisterschaft stand er bereits in vier von acht Spielen in der Startelf – und kommt dabei auf zwei Torvorlagen. Außerdem spielte er zweimal für die spanische Nationalmannschaft (1 Tor).

Verwendete Quellen

Mundo Deportivo