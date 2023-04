Lange Liste: 17 Stars könnten Barça Millionen einbringen

Der FC Barcelona ist auf Einnahmen angewiesen, um in der kommenden Spielzeit hochkarätige Neuzugänge zu verpflichten und Spieler wie Gavi und Ronald Araujo für den Spielbetrieb melden zu können. In diesem Zusammenhang wird über den Verkauf von Ansu Fati, Franck Kessie oder Raphinha spekuliert. Barça hat aber auch zahlreiche Spieler in petto, die derzeit nicht im Kader der Katalanen gemeldet sind und dennoch Geld einbringen könnten.