Ousmane Dembele: Barça-Boss mit Spitze gegen seine Berater

In einem Interview mit Mundo Deportivo sprach Joan Laporta über die Verlängerung von Ousmane Dembele, dessen Vertrag am 30. Juni 2024 ausläuft und der über eine für Topklubs verführerische Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verfügt, von denen 25 Millionen Euro direkt an Dembele gehen würden.

Der französische Flügelspieler hat dem Verein allerdings über seinen Agenten bereits mitgeteilt, dass er die Klausel nicht in Anspruch nehmen will. Laporta bleibt gelassen, weil er überzeugt ist, dass Dembele nur im Sinne Barças denkt.

"Dembele ist ein Spieler, der dem Trainer und mir sehr am Herzen liegt. Ich bin ein großer Fan. Er hat Berater, die kompliziert sind, wenn es darum geht, zu verhandeln. Ich respektiere seine Position, aber sie denken sehr kurzfristig", erklärte der Blaugrana-Präsident.