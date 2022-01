FC Barcelona : Laporta-Gefährte sicher: "Erling Haaland wird zu Barça wechseln"

Joan Laporta hatte vor Kurzem großspurig angekündigt, in welchem Ausmaß der FC Barcelona den Kader gestalten möchte. Erling Haaland ist fester Bestandteil dieser Planungen, wie ein Vertrauter des Präsidenten erzählt.

Erling Haaland schreibt weiterhin Schlagzeilen. Grund hierfür ist seine ungeklärte Zukunft. Zahlreiche Topklubs machen dem Superstar von Borussia Dortmund Avancen. Dem Potpourri an Großvereinen gehört auch der FC Barcelona an, der für einen Transfer scheinbar alles in die Waagschale werfen möchte.

"Haaland wird nach Barcelona wechseln", ist sich Lluis Carrasco im Twitch-Stream des Barça-Reporters Gerard Romero über die kommende Transferbewegung sicher. "Ich weiß, dass der Präsident Erling Haaland liebt und er weiß, dass er ein Aushängeschild für sein Projekt wäre."