Joan Laporta: Barça holt einen neuen Stürmer, wenn…

"Wir haben die Gehaltsgrenze überschritten und das macht es sehr schwierig", gesteht der Präsident der Katalanen zwar ein. Transfers tätigen könne der Verein aber durchaus. "Wir sollten einen Stürmer verpflichten, aber dann müsste einer gehen", so Laporta.

Namen möglicher Verkaufskandidaten nannte Laporta nicht. Schaut man sich die Performance der aktuellen Angreifer an, fällt auf: Ferran Torres und Ansu Fati sind die großen Sorgenkinder. Torres, der im Januar 2022 für 55 Millionen Euro von Manchester City kam, wird mit einer Rückkehr in die Premier League in Verbindung gebracht.

Muss Ansu Fati gehen?

Auch Ansu Fati wird von Vereinen von der Insel umworben. Manchester United versuchte bereits im vergangenen Sommer sein Glück beim Eigengewächs der Katalanen, holte sich aber ein Korb ab. Offiziell ist Fati weiter unverkäuflich. Bekommt der 20-Jährige aber bis zum Saisonende nicht die Kurve, könnte er durchaus ein Verkaufskandidat werden.

Ansu Fati galt vor allem nach dem Abschied von Lionel Messi als Hoffnungsträger auf eine goldene Zukunft. Nach seinem Kometenstart hatte der Angreifer aber große Verletzungssorgen. Längst ist er wieder fit, steht aber im Schatten von Robert Lewandowski, Raphinha und Ousmane Dembele.