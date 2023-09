Barça sauer: Manchester City baggerte an Lamine Yamal und zwei weiteren Juwelen

Obwohl Manchester City und der FC Barcelona am Deadline-Day den Deal von Joao Cancelo (29) über die Bühne brachten, gibt es Krach zwischen den Klubs. Der Grund sind die Abwerbeversuche der Citizens von drei Barça-Talenten.

Die Beziehung zwischen den Vereinen soll seit Januar diesen Jahres schlecht sein, als die Katalanen versuchten Cancelo zu leihen, die Citizens jedoch ablehnten, obwohl Barça nicht mehr in der Champions League vertreten und somit kein Konkurrent der Briten mehr war. Statt nach Barcelona liehen die Sky Blues Cancelo zum FC Bayern aus, was Xavi Hernandez ärgerte.

Auch in diesem Sommer gab es Ungereimtheiten bei der Leihe des Portugiesen. Nach Angaben der Sportzeitung Mundo Deportivo wussten die Verantwortlichen von Manchester City zunächst angeblich nichts von einem Interesse Barças an Cancelo, obwohl sein Berater Jorge Mendes (57) in Manchester vorstellig war.

Barça baggerte an Bernardo Silva, City will Barça-Talente abwerben

Barça versuchte es im Sommer 2023 nicht nur bei Joao Cancelo, sondern auch bei Bernardo Silva (29), der als einer der Wunschspieler Xavis (43) galt, am Ende entschied sich der 29-jährige Mittelfeldspieler jedoch für eine Verlängerung bei City bis 2026.