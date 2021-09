FC Barcelona : Laporta stärkt Koeman – und rechtfertigt Luuk de Jong-Deal

Der erfolgsverwöhnte FC Barcelona hat in der vergangenen Saison nur den spanischen Pokal gewonnen. In der Meisterschaft ging den Katalanen in der Schlussphase die Puste aus, Atletico Madrid sicherte sich nach 2014 zum zweiten Mal unter Diego Simeone den Titel.

Nach der verspielten Meisterschaft wurden kritische Stimmen in Richtung Ronald Koeman (58, Vertrag bis 2022) aut. Der neugewählte Präsident Joan Laporta befeuerte Spekulationen um die Ablösung des Niederländers, als er sich eine Bedenkzeit nahm, um über die Zukunft Koemans zu entscheiden.