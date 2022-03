"Die meisten Spieler wollen kommen" : Poker um neue Stars: Boss Laporta setzt auf Strahlkraft des FC Barcelona

Gegenüber der Mundo Deportivo gab sich der Präsident des FC Barcelona gewohnt selbstsicher, was die Beschäftigung neuer Profis angeht. "Die meisten Spieler wollen zu Barça kommen, sie mögen den Verein, die Mannschaft, unsere Philosophie, unsere Arbeitsweise, unser Fußballverständnis. Und das ist auch gut so, wir sehen das in vielen Fällen und jeden Tag", so der Präsident.

Sein Klub griff im Winter bereits kräftig auf dem Transfermarkt zu und holte mit Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres und Adama Traore drei Spieler, die sofort einschlugen. Die Katalanen befinden sich seitdem in einem regelrechten Höhenflug, was das 4:0 im Clasico gegen Real Madrid noch einmal unterstrich.

